Sambut 2026, BULOG Siap Hadapi Tugas yang Jauh Lebih Besar

jpnn.com, JAKARTA - BULOG menggelar doa bersama di Masjid Al-Balag, kompleks perumahan BULOG Pos Pengumben, Jakarta.

Kegiatan untuk menyambut Tahun Baru 2026 itu dihadiri oleh Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani beserta keluarga, serta diikuti oleh para karyawan dan sejumlah anak yatim.

Doa bersama berlangsung khidmat, dengan harapan agar keluarga besar Perum BULOG senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, berkah, berlimpah rezeki, dan sukses dalam menjalankan tugas-tugas perusahaan dalam memperkuat fondasi swasembada pangan nasional.

Direktur Utama Perum BULOG Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani memgatakan bahwa 2025 bukan tahun yang mudah.

Namun, dengan semangat kebersamaan, seluruh insan BULOG hadir di setiap titik perjuangan melakukan jemput gabah bersama petani, memastikan penyerapan hasil panen nasional, menyalurkan Bantuan Pangan, melakukan monitoring dan memastikan stabilisasi harga.

Mereka juga menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana, serta menjadi tim pendukung yang memastikan kelancaran berbagai penugasan strategis negara di bidang pangan.

"Mari tutup tahun ini dengan rasa syukur dan mari bersama melangkah ke tahun 2026 dengan semangat baru, tekad yang lebih kuat, dan keyakinan bahwa bersama BULOG. Kami mampu menjawab setiap tantangan ke depan karena di tahun 2026 BULOG akan menghadapi tugas dan tanggung jawab yang jauh lebih besar dari sebelumnya", ungkap Ahmad Rizal Ramdhani.

Dalam kesempatan ini, BULOG juga memberikan santunan kepada sejumlah anak yatim sebagai bentuk kepedulian dan dukungan terhadap mereka.