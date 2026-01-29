Sambut 2026, Deretan Film Hingga Serial Seru Tayang di Catchplay+
jpnn.com, JAKARTA - Memasuki awal 2026, berbagai series dan film terbaru siap meramaikan Catchplay+.
Mulai dari konser K-Pop berkelas dunia, film aksi penuh adrenalin, hingga anime yang telah dinantikan penggemar.
Yang pertama ada Sisu: Road To Revenge (8 Januari 2026). Film menghadirkan aksi brutal dan memikat dari sutradara Jalmari Helander, yang kembali mengeksplorasi dunia Sisu melalui kisah balas dendam yang tak kenal ampun.
Film tersebut mengikuti perjalanan seorang veteran perang yang harus menghadapi musuh-musuh baru, demi mempertahankan kehormatan dan masa lalunya yang kelam.
Kemudian, ada Omniscient Reader: The Propechy yang dibintangi oleh Lee Min-ho dan Jisoo Blackpink. Adaptasi novel web populer yang banyak penggemarnya itu juga dibintangi Ahn Hyo-seop, Chae Soo-bin dan Nana.
Omniscient Reader: The Propechy menceritakan tentang hidup Dok-ja yang hancur ketika skenario novel favoritnya menjadi kenyataan dan mengancam kehancuran dunia.
Namun, kini dirinya jadi harapan untuk menaklukkan semua tantangan mematikan, karena dia memiliki semua informasi yang diperlukan sebagai satu-satunya pembaca setia novel itu.
Selanjutnya, tontonan yang tak kalah seru adalah Kursi VIP KONSER TAEYONG dan AESPA.
