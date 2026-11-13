Sambut 5 Abad Jakarta, Grab Bekali Mitra Pengemudi Wawasan Budaya Betawi

jpnn.com, JAKARTA - Grab Indonesia berkomitmen mendukung upaya pelestarian budaya Betawi menjelang perayaan 5 abad Jakarta pada 2027 melalui pelatihan bagi mitra pengemudi di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

Insiatif itu dilakukan bersama Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan pemahaman pengemudi terhadap sejarah, identitas, dan kekayaan budaya Jakarta, sekaligus membangun jejaring Cultural Storytellers yang melibatkan individu dan institusi lintas sektor.

Program bertajuk “Jakarta In Your Story: Ceritakan Jakarta, Lestarikan Budaya” itu diikuti sebanyak 30 mitra pengemudi Grab menjadi bagian dari total 115 peserta pelatihan ini.

Melalui jejaring ini, cerita tentang Jakarta diharapkan dapat hadir melalui berbagai bentuk interaksi, ruang, dan pengalaman yang dekat dengan kehidupan masyarakat.



Kepala Bidang Pengembangan Kebudayaan, Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Arista Nurbaya mengatakan setiap sudut Jakarta memiliki cerita sejarah dan budaya yang menarik untuk diketahui.

Menyambut perayaan 5 Abad Jakarta, penting untuk memperkenalkan budaya Betawi sebagai salah satu identitas Jakarta, sekaligus berbagai kebudayaan lain yang tumbuh dan berkembang di kota ini.

"Kami mengajak berbagai pihak, termasuk para pengemudi, untuk turut memperluas jangkauan cerita budaya Jakarta,” ungkap Arista dalam siaran persnya, Jumat (13/11).

Menurut Arista, pengemudi merupakan salah satu “wajah pertama” Jakarta yang ditemui wisatawan ketika tiba di kota ini.

Transportasi pun menjadi bagian dari pengalaman masyarakat dan pengunjung dalam mengenal Jakarta.