Sambut AFC Asian Cup 2027, Midea Menghadirkan Promo Menarik Akhir Tahun

jpnn.com, JAKARTA - Midea menghadirkan penawaran promo spesial akhir tahun bertema 'Ideal Home of Champions' di Indonesia.

Promo yang mengusung semangat sepak bola dan kebersamaan dalam menyambut AFC Asian Cup Saudi Arabia di 2027 ini menghadirkan beragam penawaran menarik, hadiah eksklusif, serta aktivitas interaktif yang mengajak konsumen merasakan pengalaman lebih dekat dengan produk Midea.

“Promo spesial ini kami siapkan untuk memberikan nilai tambah bagi konsumen sekaligus menghadirkan kesempatan mendapatkan pengalaman langsung inovasi peralatan rumah tangga yang mendukung kenyamanan sehari-hari,” kata Vice President Midea Electronics Indonesia Michael Adisuhanto dalam keterangan resminya, Rabu (11/11).

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Berlangsung pada 1 Oktober hingga 31 Desember 2026, program konsumen promo ini menawarkan berbagai keuntungan bagi konsumen, promo produk Midea mulai dari Rp200 ribu, cashback hingga Rp700 ribu.

Selain itu, Midea yang merupakan merek peralatan rumah tangga pintar No. 1 di dunia dan menjadi Global Supporter untuk seluruh kompetisi resmi di bawah naungan Asian Football Confederation (AFC) juga menggelar Match Date Promotion khusus di 18 toko di Indonesia.

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Program tersebut berlangsung satu hari di tanggal kembar 11.11 dan 12.12, hingga Flash Sale di tiga toko pilihan.

Tidak hanya menawarkan promo menarik, Midea juga menghadirkan pengalaman berbelanja yang semakin istimewa.