menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Keluarga » Sambut Akhir Tahun, ChaCo Hadirkan Program Edukatif dan Kolaborasi Sosial

Sambut Akhir Tahun, ChaCo Hadirkan Program Edukatif dan Kolaborasi Sosial

Sambut Akhir Tahun, ChaCo Hadirkan Program Edukatif dan Kolaborasi Sosial
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gerai ChaCo. Foto: dok. ChaCo

jpnn.com, JAKARTA - ChaCo menutup 2025, dengan menghadirkan rangkaian program akhir tahun yang memadukan aktivitas edukatif, penawaran khusus, serta kolaborasi berdampak sosial.

Berlangsung di gerai utama Mal Taman Anggrek, inisiatif ini menjadi bagian dari perayaan Natal dan Tahun Baru sekaligus penanda satu tahun operasional ChaCo.

Salah satu program unggulan yang diluncurkan adalah ChaCo’s Little Barista Program, yang ditujukan untuk mengisi liburan sekolah dengan kegiatan edukatif bagi anak-anak.

Baca Juga:

Melalui program ini, peserta diajak mengenal daun teh single-origin dari Pagilaran serta meracik menu signature ChaCo, guna melatih kreativitas dan pemahaman sensorik sejak dini.

Selain itu, ChaCo menghadirkan promo Student Pass bagi pelajar. Dengan menunjukkan kartu pelajar, konsumen dapat menikmati penawaran Pay 2 Get 3 untuk seluruh varian menu.

Program ini ditujukan untuk mendorong kebersamaan generasi muda sekaligus memperkenalkan minuman teh premium yang dimaniskan secara mindful.

Baca Juga:

Di akhir tahun ini, ChaCo juga meluncurkan Holiday Gift hasil kolaborasi dengan jenama fashion artisan, Fuguku.

Kolaborasi tersebut menggabungkan produk teh premium dengan karya fashion berbasis kriya, yang dirancang sebagai bingkisan akhir tahun bernilai budaya dan sosial.

ChaCo menutup 2025 dengan program edukatif anak, promo pelajar, serta kolaborasi sosial bersama Fuguku.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI