Sambut Baik Kritik dan Aduan Masyarakat, Ahmad Luthfi Tegaskan Komitmen Optimalkan Pelayanan Publik

jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyambut positif setiap kritik, saran, and laporan masyarakat terkait pelayanan publik.

Dia menegaskan setiap aduan harus segera direspons maksimal dalam waktu 24 jam demi peningkatan kinerja pemerintah.

Hal itu disampaikan saat kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI di Kantor Disdukcapil Kota Semarang, Rabu, 30 September 2026.

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Menurutnya, pelayanan publik merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah, supaya masyarakat mendapatkan haknya secara mudah, cepat, transparan, dan berkeadilan.

Sebab, masyarakat bisa menyampaikan aduan ke Kantor Gubernur atau melalui Bakorwil di lima eks karesidenan.

"Tidak ada suatu aduan yang tidak ada juntrungnya, maksimal 24 jam harus segera direspons," katanya.

Luthfi mengatakan sejumlah layanan masyarakat juga terus dilakukan evaluasi dan diperbaiki.

Dia mencontohkan demi mendekatkan akses kepada masyarakat, Pemprov Jateng mengembangkan aplikasi Jateng Ngopeni Nglakoni atau JNN.