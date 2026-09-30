menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Sambut Baik Kritik dan Aduan Masyarakat, Ahmad Luthfi Tegaskan Komitmen Optimalkan Pelayanan Publik

Sambut Baik Kritik dan Aduan Masyarakat, Ahmad Luthfi Tegaskan Komitmen Optimalkan Pelayanan Publik

Sambut Baik Kritik dan Aduan Masyarakat, Ahmad Luthfi Tegaskan Komitmen Optimalkan Pelayanan Publik
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat menerima kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI di Kantor Disdukcapil Kota Semarang, Rabu, 30 September 2026. Foto: Humas Pemprov Jateng

jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyambut positif setiap kritik, saran, and laporan masyarakat terkait pelayanan publik.

Dia menegaskan setiap aduan harus segera direspons maksimal dalam waktu 24 jam demi peningkatan kinerja pemerintah.

Hal itu disampaikan saat kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI di Kantor Disdukcapil Kota Semarang, Rabu, 30 September 2026.

Baca Juga:

Menurutnya, pelayanan publik merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah, supaya masyarakat mendapatkan haknya secara mudah, cepat, transparan, dan berkeadilan.

Sebab, masyarakat bisa menyampaikan aduan ke Kantor Gubernur atau melalui Bakorwil di lima eks karesidenan.

"Tidak ada suatu aduan yang tidak ada juntrungnya, maksimal 24 jam harus segera direspons," katanya.

Baca Juga:

Luthfi mengatakan sejumlah layanan masyarakat juga terus dilakukan evaluasi dan diperbaiki.

Dia  mencontohkan demi mendekatkan akses kepada masyarakat, Pemprov Jateng mengembangkan aplikasi Jateng Ngopeni Nglakoni atau JNN.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyambut positif setiap kritik, saran, and laporan masyarakat terkait pelayanan publik.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co