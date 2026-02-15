Sambut Bulan Puasa, Sigit Wardana Persembahkan Ramadan Raya
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Sigit Wardana mempersembahkan sebuah lagu terbaru yang berjudul Ramadan Raya.
Lagu tersebut dirilis dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan yang segera tiba.
Menurutnya, Ramadan Raya menjadi single religi ketiga yang dirilis dalam format solo.
"Kebetulan ada rencana rilis EP di tahun 2026 dan lagu Ramadan Raya jadi salah satu lagu dalam album itu. Karena momennya pas, jadi dirilis duluan saja lagu Ramadan Raya," ungkap Sigit Wardana.
Adapun Ramadan Raya merupakan lagu yang diciptakan sendiri oleh Sigit Wardana.
Lagu tersebut bercerita tentang perasaan sukacita menyambut Ramadan, momen- momen kebersamaan yang penuh berkah dan kebaikan.
"Pesannya ingin mengajak semua orang untuk ikut merasakan kebahagiaan dan untuk sesama umat Islam bisa menjalankan ibadah puasa dengan khusyu dan happy," beber vokalis Base Jam itu.
Sigit Wardana kemudian bicara mengenai proses produksi lagu Ramadan Raya.
