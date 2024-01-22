Sambut Cucu Pertama dari Al Ghazali & Alyssa Daguise, Maia Estianty: Allah Maha Baik

jpnn.com, JAKARTA - Kebahagiaan tengah dirasakan oleh Maia Estianty. Sebab dia baru saja dianuerahi cucu pertama.

Diketahui, Alyssa Daguise melahirkan anak pertamanya dengan Al Ghazali pada Minggu (10/5).

Melalui akunnya di Instagram, Maia Estianty mengungkapkan rasa bahagia dan syukurnya atas kelahiran cucu pertamanya.

Dia, bahkan sudah menyiapkan nama panggilan untuk dirinya dan Irwan Mussry dari sang cucu nanti.

"Setelah pernikahan El Rumi dan Syifa, di mulai chapter baru sebagai Oma dan Opa, kelahiran cucu kami. Kami Oda dan Ody sangat bahagia dan takjub bahwa chapter baru akan kita jalani," ujar Maia Estianty melalui akunnya di Instagram, Minggu.

Musisi 50 tahun itu lantas menceritakan momen saat dirinya dan orang tua Alyssa Daguise turut menemani hampir seharian penuh di rumah sakit.

Maia mengatakan semua rasa lelah seketika sirna ketika putri cantik Alyssa Daguise dan Al Ghazali akhirnya lahir.

"Setelah menemani hampir seharian di RS, bersama Mama Risa dan Papa Richard, melihat baby cantik cucu kami, rasa lelah hilang semua, termasuk orang tuanya yang belum tidur dari kemarin," tuturnya.