Sambut Era CoreTax, Akuntara Hadir untuk Berdayakan Lulusan SMK

jpnn.com, JAKARTA - Perpajakan Indonesia kini tengah bersiap menghadapi transformasi besar dengan implementasi penuh CoreTax System.

Donny, pakar perpajakan senior yang juga Managing Director Tax Department Allinial Global Indonesia, menginisiasi sebuah ekosistem transaksi digital berbasis Artificial Intelligence (AI) bernama Akuntara (Akuntansi Nusantara Solution).

Ekosistem ini juga dirancang agar bisa menjembatani kesenjangan (gap) antara dunia pendidikan, khususnya vokasi dengan kebutuhan nyata industri, terutama ekosistem UMKM di Indonesia.

Akuntara secara resmi akan memulai operasionalnya pada Juni 2026.

Donny menjelaskan pada kick-off Akuntara pada Juni 2026 nanti akan diperkenalkan secara simbolis beroperasinya Akuntara Ecosystem Center, yang berlokasi di GP Plaza Slipi, Jalan Palmerah Utara, Jakarta Pusat, sebuah pusat kendali kegiatan ekosistem Akuntara yang juga merupakan pusat eksosistem yang bertumbuh bagi lulusan SMK Akuntansi (dan SMA jurusan IPS).

Dalam tahap awal ini, Akuntara akan menjalankan pilot project yang melibatkan 50 talenta vokasi terpilih untuk menangani administrasi transaksi dan kepatuhan pajak bagi 250 UMKM di bawah bimbingan langsung para konsultan senior.

Langkah ini bertujuan untuk mensimulasikan penerapan sistem Akuntara dan CoreTax yang selaras dengan praktik dunia kerja nyata.

“Teknologi AI dan sistem CoreTax bukan untuk ditakuti, melainkan untuk diadopsi. Melalui kick-off di bulan Mei nanti, kami ingin membuktikan bahwa lulusan SMK dan SMA tidak hanya belajar teori, tetapi mampu menjadi operator garis depan dalam ekosistem transaksi digital Indonesia,” ujar Donny.