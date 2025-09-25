Sambut Evaluasi OJK, TASPEN Siap Perkuat Tata Kelola Investasi

jpnn.com, JAKARTA - PT TASPEN (Persero) menyatakan siap menindaklanjuti masukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait evaluasi pengelolaan investasi dan tata kelola perusahaan.

Pernyataan OJK itu disampaikan dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI pada Selasa (23/9).

Komisaris Utama TASPEN, Fary Djemy Francis, menegaskan bahwa pihaknya terbuka terhadap setiap saran dari regulator.

Dia memandang evaluasi OJK sebagai momentum untuk memperkuat sistem dan struktur pengelolaan investasi perusahaan.

"TASPEN berkomitmen penuh melakukan pembenahan internal, termasuk peningkatan tata kelola investasi agar sejalan dengan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan kepentingan peserta,” ujar Fary dalam keterangan tertulis, Rabu (24/9).

Sebagai tindak lanjut, TASPEN menyiapkan sejumlah langkah strategis.

Di antaranya, melakukan review portofolio investasi agar sesuai profil risiko, menyusun ulang kebijakan pengelolaan berbasis Good Corporate Governance (GCG), serta memperkuat fungsi pengawasan dan manajemen risiko secara independen.

Perusahaan juga berencana memperluas keterbukaan informasi publik melalui publikasi kinerja investasi secara periodik.