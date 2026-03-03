Sambut Fasilitas Modern KNMP Banyuwangi, Nelayan: Terima Kasih, Pak Prabowo
jpnn.com, BANYUWANGI - Para nelayan dari Banyuwangi menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.
Masyarakat berharap, keberadaan KNMP dapat membawa perubahan positif khususnya bagi para nelayan.
"Saya ucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto serta pemerintah daerah. Kami sangat berharap dengan adanya fasilitas yang memadai nelayan dapat lebih sejahtera, serta ekonomi lebih meningkat," ujar Sunarti (46) selaku Ketua Kelompok Pengelola dan Pemasar Hasil Laut (Poklasar), Selasa (3/3).
KNMP Banyuwangi terletak di kawasan pesisir Plengsengan Ancol, Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi.
Program pembangunan KNMP tersebut diapresiasi karena menyediakan infrastruktur yang modern seperti cold storage, pabrik es, serta kios perbaikan nelayan.
Bangunan semakin lengkap dengan adanya puluhan kios, kantor koperasi, dan kios perbekalan nelayan.
Sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan yang ada di wilayah Banyuwangi.
Sunarti mengatakan saat ini terdapat 20 kios yang tersedia di KNMP Plengsengan Ancol. Dengan mengusung rumah adat Suku Osing dengan ornamen batik Gajah Oling pihaknya optimis nantinya daya tarik pengunjung semakin tinggi.
