Sambut Gaza Baru, Mesir Melatih 5 Ribu Polisi Palestina

jpnn.com, KAIRO - Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, mengatakan telah menyiapkan daftar personel polisi Palestina yang akan menjalani pelatihan di Mesir dan Yordania untuk ditempatkan di Gaza guna mengatasi kekosongan pengamanan di wilayah tersebut.

Dalam wawancara dengan stasiun TV lokal DMC, pada Rabu (13/8), Abdelatty mengatakan bahwa sekitar 5.000 petugas polisi Palestina akan dilatih di Mesir untuk menjaga keamanan Gaza setelah perang dengan Israel berakhir.

Ia menjelaskan bahwa Mesir dan Yordania bekerja sama dalam mempersiapkan personel keamanan Palestina guna mengelola wilayah tersebut dan mencegah terjadinya kekosongan keamanan.

Diplomat itu juga mengatakan Kairo akan menjadi tuan rumah konferensi internasional untuk rekonstruksi Gaza, di mana visi Mesir untuk pengelolaan Jalur Gaza pascaperang akan diumumkan.

Abdelatty menambahkan bahwa telah dicapai kesepakatan mengenai 15 tokoh terkemuka dari Gaza yang akan memimpin wilayah itu selama enam bulan dam menekankan bahwa Otoritas Palestina adalah satu-satunya badan sah yang berhak memerintah Gaza.

Pada Senin (11/8), Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Gaza akan dijalankan oleh “administrasi sipil non-Israel” setelah pendudukan Kota Gaza.

Baca Juga: Indonesia Kutuk Keputusan Sepihak Israel Ambil Alih Gaza

Ia mengklaim bahwa administrasi yang direncanakan itu akan dijalankan oleh pihak ketiga, “bukan Hamas maupun Otoritas Palestina,” tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Israel menghadapi kecaman yang semakin meluas atas perang genosida di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 61.700 orang sejak Oktober 2023.