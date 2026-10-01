Sambut Grand Prix of Indonesia 2026, Pertamina Siapkan Layanan Energi hingga Akomodasi

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memperkuat kesiapan pasokan energi dan dukungan moda transportasi menjelang gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026.

Ajang balap dunia ini dijadwalkan berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada 9–11 Oktober 2026.

?VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron menyampaikan dukungan penuh perusahaan mencakup keandalan pasokan energi, kemudahan mobilitas masyarakat, hingga keterlibatan aktif konsumen dan komunitas.

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?Jaminan Kesiapan Energi dan Aksesibilitas Transportasi

Untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan BBM selama ajang berlangsung, Pertamina menyiagakan 7 SPBU utama di wilayah Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Kota Mataram, serta melakukan penambahan pasokan di sepanjang jalur wisata dan akses menuju sirkuit.

Dari sisi udara, pasokan Avtur dipastikan aman untuk melayani peningkatan frekuensi penerbangan penumpang maupun logistik ke Lombok.

Sementara itu, guna mendukung aksesibilitas penerbangan, anak perusahaan Pertamina, Pelita Air, menyiapkan 10 extra flight rute Jakarta–Lombok (PP) pada periode 8–12 Oktober 2026.

Pertamina melalui Patra Jasa untuk pertama kalinya menghadirkan kapabilitas hospitality di Pertamina Camping Ground melalui layanan Patra Facility Management, mulai dari housekeeping hingga layanan pendukung untuk memastikan kenyamanan peserta touring komunitas sepeda motor di Pertamina Mandalika International Circuit.

Layanan Digital dan Proximity Program bagi Konsumen

Melalui aplikasi MyPertamina, Pertamina menghadirkan kemudahan pembelian tiket Pertamina Grand Prix of Indonesia dengan diskon hingga 10 persen serta bonus poin transaksi hingga 11 Oktober 2026.