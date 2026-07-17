Sambut Hari Anak, Regina Art Gelar Teater Musikal Fantasy Land

jpnn.com, JAKARTA - Regina Art bakal menghadirkan teater musikal bertajuk Fantasy Land.

Melalui pementasan tersebut, Regina Art berkomitmen menciptakan ruang imajinasi yang bisa diakses oleh siapa saja.

"Dunia imajinasi dan keajaiban seni teater seharusnya menjadi mudah diakses dan bisa dinikmati oleh semua anak tanpa terkecuali ya," ungkap pendiri Regina Art sekaligus penulis naskah Fantasy Land Joane Win di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan, Kamis (16/7).

Joane Win mengatakan, pementasan tersebut bukan sekadar hiburan biasa, melainkan gerakan inklusivitas.

Dia menyadari, anak-anak autis membutuhkan pendekatan khusus yang tak rumit agar bisa menikmati sebuah pertunjukan dengan nyaman.

"Anak-anak autis, mereka selalu memulai persahabatan biasanya dengan satu dasar yaitu pendekatan dan penerimaan tanpa batas. Yang mereka perlukan itu bukan kata-kata yang rumit ya, yang mereka perlukan adalah lingkungan yang mau mengerti," tuturnya.

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Adapun kesadaran tersebut muncul dari pengamatan mendalamnya terhadap isu-isu sosial, termasuk yang dialami oleh anak-anak autis.

"Awalnya kami menyampaikan suara perempuan yang mengalami kekerasan, lalu mental illness, dan kemudian kami mulai mengamati juga tentang kasus-kasus pada anak-anak autis. Dan kemudian saya mulai menulis tentang itu, terlahirlah Fantasy Land ini," ucapnya.