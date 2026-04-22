Sambut Hari Bumi, Pertamina Patra Niaga Gelar Aksi Nyata di Pulau Pramuka

jpnn.com, KEPULAUAN SERIBU - PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Subholding Downstream kembali mewujudkan komitmennya menjaga ekosistem laut Indonesia melalui aksi nyata, program TJSL (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan) Marine BiodiverSEAty dalam rangka memperingati Hari Bumi.

Aksi nyata ini diwujudkan melalui penanaman 3.000 bibit mangrove, penanaman 1.000 bibit Lamun (Seagrass), penanaman 750 transplantasi fragmen terumbu karang di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu pada Jumat (17/4).

Upaya restorasi, dan rehabilitasi di Pulau Pramuka saat ini diperlukan melalui penanaman terumbu karang, penanaman mangrove untuk mencegah abrasi, penanaman lamun dan program bersih-bersih perlu dilakukan untuk semakin memaksimalkan keindahan dan kelestarian lingkungan, serta keberlangsungan konservasi.

Kali ini PPN berkolaborasi bersama Taman Nasional Kepulauan Seribu, komunitas SEAsoldier yang merupakan organisasi non pemerintah peduli lingkungan, serta perwakilan masyarakat Pulau Pramuka.

“Kegiatan ini masuk ke dalam kategori pilar lingkungan, upaya ini menjadi perhatian kami semua untuk terus berupaya menjadikan lingkungan lebih baik, sekaligus memitigasi kondisi lingkungan, disertai dengan melakukan aktivitas pemberdayaan masyarakat sekitar," ujar Manager CSR PT Pertamina, Roby Hervindo.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth M.V.Dumatubun mengatakan program ini turut mendukung konservasi ekosistem pesisir, dan pemberdayaan masyarakat lokal untuk mencegah abrasi serta menyerap karbon.

“Ketiga biota laut ini merupakan aset alam yang tak ternilai harganya. Peranannya dalam menjaga keseimbangan ekosistem, melindungi pantai, menyediakan habitat bagi berbagai biota, serta kontribusinya dalam mitigasi perubahan iklim menjadikannya sangat penting untuk dilestarikan," tuturnya

Dia menambahkan program lingkungan merupakan langkah dan wujud nyata Pertamina Patra Niaga dalam mendukung konservasi keanekaragaman hayati dengan menjaga Flora & Fauna di Indonesia serta dalam mewujudkan keberlanjutan lingkungan.