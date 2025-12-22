Sambut Hari Ibu, bTaskee Kenalkan Layanan Child Care

jpnn.com, JAKARTA - bTaskee Indonesia resmi mengenalkan layanan Child Care di aplikasi pada peringatan Hari Ibu Nasional.

Rencananya, layanan ini akan launching pada awal tahun 2026. Layanan ini dihadirkan untuk membantu orang tua, khususnya para ibu, yang membutuhkan pendampingan anak di tengah rutinitas keluarga urban yang makin padat.

Child Care tersedia secara on demand, memungkinkan orang tua memesan layanan kapanpun dibutuhkan, dengan Tasker terlatih yang mengutamakan keselamatan, keamanan, kepercayaan, dan profesionalitas dalam mendampingi anak.

Sepanjang 2025, bTaskee mencatat meningkatnya kebutuhan keluarga urban terhadap dukungan pengasuhan anak. Berdasarkan laporan data dari bTaskee, sekitar 61% responden menunjukkan minat terhadap layanan Child Care yang dapat diakses secara fleksibel melalui aplikasi.

Layanan ini dijalankan oleh Tasker (mitra bTaskee) terlatih yang dibekali pelatihan keselamatan, kebersihan, penanganan anak, pertolongan pertama, serta etika pendampingan untuk memastikan pengalaman yang aman dan nyaman bagi anak usia dini hingga anak-anak (berumur 1 - 11 tahun).

Dari sisi operasional, hadirnya Child Care menjadi langkah strategis bTaskee dalam memperluas dukungan terhadap keluarga Indonesia.

Layanan ini ditawarkan dengan kisaran harga mulai dari sekitar Rp150 ribu hingga Rp700 ribuan, yang disesuaikan dengan durasi pendampingan yang dipilih pengguna.

“Penambahan Child Care merupakan bentuk komitmen bTaskee untuk menyediakan layanan yang relevan dan mudah diakses oleh keluarga modern. Kami ingin memberikan solusi yang membantu orang tua menjalani aktivitas harian dengan lebih teratur,” ujar Senior Business Operations bTaskee Indonesia Nanda Bhaswara Arka Putra.