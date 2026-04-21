Sambut Hari Kartini, POGI Dorong SPRIN Jadi Gerakan Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) memperingati Hari Kartini dengan mendorong program Selamatkan Perempuan Indonesia (SPRIN) berkembang menjadi gerakan nasional.

Ketua Umum Pengurus Pusat POGI, Budi Wiweko, mengatakan SPRIN bukan sekadar program, melainkan gerakan kolektif untuk mendorong perubahan yang nyata dan berkelanjutan.

“Kami ingin mengubah cara pandang masyarakat bahwa kesehatan perempuan bukan isu sektoral, melainkan fondasi utama pembangunan bangsa. Ketika perempuan sehat dan berdaya, maka keluarga menjadi lebih kuat dan generasi yang lahir lebih berkualitas,” ujar Budi.

Dia menambahkan, ke depan SPRIN akan didorong menjadi gerakan nasional yang melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan lintas sektor.

POGI juga menargetkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) SPRIN sebagai langkah strategis agar program berjalan secara terstruktur, terukur, dan berkelanjutan.

Selain itu, rangkaian kegiatan akan diperkuat melalui SPRIN Summit 2026 sebagai forum tahunan sekaligus wadah konsolidasi nasional lintas sektor.

Forum tersebut diharapkan menjadi momentum evaluasi capaian sekaligus peluncuran komitmen baru dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Sejalan dengan itu, POGI tengah memproses pencanangan Rumah Perempuan Indonesia (R-PRIN) yang akan berlokasi di Rumah POGI Nasional sebagai pusat edukasi, layanan, dan pemberdayaan perempuan.