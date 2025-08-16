Sambut Hari Kemerdekaan, TikTok Hadirkan Kampanye #Serunya17an

jpnn.com - TikTok kembali menghadirkan kampanye #Serunya17an menjelang Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia.

Kampanye tersebut hadir sebagai bentuk perayaan semangat dan kreativitas kreator hingga pelaku usaha lokal yang terus berkreasi di TikTok.

Communications Director TikTok Indonesia, Anggini Setiawan menyatakan pihaknya ingin merayakan kreativitas komunitas TikTok di tanah air yang terus memanfaatkan ekosistem TikTok melalui kampanye #Serunya17an.

"Menghadirkan hiburan edukatif, membangun komunitas kolaboratif, hingga menciptakan peluang ekonomi yang berdampak positif bagi lingkungan," kata Anggini di Bendungan Hilir, Jakarta Selatan, Rabu (13/8).

Selain semarak berkreasi, TikTok juga akan menghadirkan liputan "Kuliner Nusantara" yang menjelajahi kekayaan cita rasa nusantara di berbagai daerah Indonesia jelang kemerdekaan.

Bersamaan dengan itu, TikTok memperkenalkan TikTok One, sebuah solusi kreatif terpadu untuk memperkuat kolaborasi antara brand dan kreator.

Transformasi digital di Indonsia disebut berpotensi mengasilkan nilai ekonomi mencapai USD360 miliar pada tahun 2030.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi digital yang digerakkan oleh kreator dan pelaku usaha lokal, TikTok juga kian memperkuat perannya sebagai platform digital yang memberdayakan komunitas untuk menciptakan dampak nyata.