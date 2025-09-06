Sambut Hari Pelanggan, Pertamina Beri Promo Hemat BBM Kepada Masyarakat Hingga Ojol

jpnn.com, JAKARTA - Antusiasme masyarakat, terutama pengemudi ojek online, mewarnai promo hemat BBM yang dihadirkan Pertamina Patra Niaga pada momentum Hari Pelanggan Nasional.

Melalui aplikasi MyPertamina, konsumen dapat menikmati potongan Rp 500 per liter untuk pembelian Pertamax Turbo, Pertamax Green 95, maupun Pertamax dengan total hemat hingga Rp 20 ribu.

“Promo ini sangat membantu, terutama bagi kami pengemudi ojol. Bisa mengurangi pengeluaran sehari-hari. Harapannya, promo seperti ini lebih sering diberikan,” kata Ahmat, pengguna Pertamax di SPBU COCO 31.128.02 MT Haryono, Jakarta Selatan, Jumat (5/9).

Pelanggan lain, Angga, warga Citeureup, juga merasakan manfaat serupa.

“Potongan Rp 500 per liter ini terasa sangat membantu, terutama untuk pekerja seperti saya. Cukup meringankan biaya harian,” ungkap Angga seusai mengisi Pertamax di SPBU COCO 13-1691 Cibinong.

Sementara itu, Dian dari Cibinong menyampaikan bahwa dirinya mengetahui informasi promo melalui media sosial.

“Begitu coba langsung dapat potongan harga,” kata Dian.

Selain memberikan pengalaman mengisi BBM lebih hemat, promo ini juga diapresiasi oleh konsumen setia MyPertamina.