Sambut HPN 2026, Pemkot Tangsel Singgung Peran Pers Mengembangkan UMKM
jpnn.com, TANGSEL - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Tangsel TB Asep Nurdin menyebut kehadiran insan pers yang kompeten sangat diperlukan untuk mengangkat potensi ekonomi daerah.
Hal demikian dikatakan Asep mewakili Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan menyambut Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Banten pada 6-9 Februari.
"Pers yang profesional dan berdaya bukan sekadar penyampai berita, melainkan pilar penting dalam menjaga kedaulatan ekonomi," kata Asep dalam keterangan persnya, Senin (2/2).
Adapun, tema HPN 2026 ialah Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat yang menekankan pentingnya ekosistem pers yang profesional.
Asep berharap media bisa berperan aktif dalam mempromosikan peluang investasi, sektor pariwisata, pengembangan UMKM, hingga industri kreatif.
"Kami berharap teman-teman pers mampu menonjolkan potensi investasi dan UMKM, agar daya saing daerah terus meningkat," ujarnya.
Namun, Asep mengatakan dunia pers saat ini dihadapi tantangan disrupsi, mulai perubahan model bisnis pada era digitalisasi dan kecerdasan buatan atau AI.
Dia pun menekankan bahwa peran pers dalam melakukan verifikasi dan check and recheck tidak bisa digantikan oleh teknologi manapun.
Kepala Dinas Kominfo Tangsel TB Asep Nurdin menyebut kehadiran insan pers yang kompeten sangat diperlukan mengangkat potensi daerah.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ubah Sampah Jadi Cuan, Pemkot Tangsel Ajak Warga Budidaya Maggot
- Pemkot Tangsel Pacu Kualitas SDM Lewat Beasiswa Masif dan Infrastruktur Modern
- Tangsel Darurat Polusi Udara, Warga Desak Pemkot Bertindak
- IPM Tangsel Capai 84,81, Pemkot Singgung Soal Kemampuan Tekan Pengangguran
- Begini Respons Pemkot Tangsel Soal Gugatan Class Action Terkait Pengelolaan Sampah
- Pemkot Tangsel Beri Sanksi Fisik & Administratif Bagi yang Buang Sampah Sembarangan