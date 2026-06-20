Sambut HUT ke-499 Jakarta, TMCR 2026 Hadirkan City Rally 90 Kilometer

jpnn.com - JAKARTA - Menjelang HUT ke-499 Kota Jakarta, Teladan Metropolitan City Rally atau TMCR 2026 kembali hadir dengan konsep city rally edukatif yang mengajak masyarakat menjelajahi sejarah, budaya, dan landmark ikonik ibu kota.

Mengusung tema “Navigate the City, Ignite the Legacy – Road to 500: The Legend Continues”, TMCR 2026 akan digelar pada Minggu, 28 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian menuju perayaan lima abad Kota Jakarta pada 2027.

Berbeda dari ajang balap konvensional, TMCR 2026 lebih menekankan kecermatan, ketepatan waktu, kemampuan navigasi, dan kerja sama tim.

"Peserta akan menyusuri rute sekitar 90 kilometer melintasi berbagai kawasan bersejarah, destinasi wisata, hingga titik legendaris yang menjadi bagian dari perjalanan panjang Jakarta," kata Ketua Pelaksana TMCR 2026, Doni Umardanus, Sabtu (20/6).

Dia menjelaskan, kegiatan ini dirancang sebagai ruang rekreasi sekaligus edukasi bagi masyarakat. Peserta akan diajak mengenal Jakarta dari sudut pandang berbeda melalui tantangan di sejumlah checkpoint.

“Peserta akan diajak menjelajahi Jakarta melalui rute yang telah ditentukan sambil menyelesaikan berbagai tugas dan tantangan di sejumlah checkpoint,” ujarnya.

Baca Juga: Perantau Asal Jawa Tengah Persembahkan Gebyar Harmoni Budaya di Jakarta

TMCR 2026 akan mengambil start dan finis di Balai Kota DKI Jakarta. Pemilihan lokasi tersebut memperkuat nilai historis kegiatan, mengingat Balai Kota merupakan salah satu ikon pemerintahan dan sejarah Kota Jakarta.

Penyelenggaraan TMCR 2026 mendapat dukungan dari Ikatan Keluarga Alumni Teladan (IKAT), Ikatan Motor Indonesia (IMI) DKI Jakarta, serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.