Sambut HUT ke-65, bank bjb Laksanakan Donor Darah sebagai Bentuk Kepedulian Sosial
jpnn.com, BANDUNG - bank bjb menegaskan komitmennya untuk terus hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial yang berkelanjutan.
Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk bakti sosial melalui kegiatan donor darah, bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) bank bjb ke-65 yang mengusung semangat kebersamaan dan kontribusi sosial.
Pelaksanaan kegiatan utama dilakukan pada Selasa, 5 Mei 2026, bertempat di GOR Kantor Pusat bank bjb. Acara dimulai pukul 08.00 WIB hingga selesai, dengan melibatkan partisipasi aktif dari karyawan serta masyarakat umum.
Selain kegiatan di kantor pusat, bank bjb juga menyelenggarakan kegiatan donor darah lanjutan di Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP). Kegiatan di YKP tersebut diikuti oleh sekitar 100 peserta yang turut berpartisipasi sebagai pendonor.
Dengan adanya dua kegiatan tersebut, total target peserta donor darah mencapai 300 pendonor.
Target ini mencerminkan semangat kolaborasi antara internal perusahaan dan masyarakat dalam mendukung aksi kemanusiaan. Partisipasi dari karyawan bank bjb menjadi wujud nyata budaya perusahaan yang menjunjung tinggi nilai kepedulian sosial.
Sementara itu, keterlibatan masyarakat umum menjadi bukti nyata sinergi positif antara perusahaan dan lingkungan sekitar. Kegiatan donor darah ini juga telah menjadi bagian dari agenda rutin bank bjb dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan.
Melalui program berkelanjutan ini, bank bjb berupaya untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
