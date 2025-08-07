menu
Sambut HUT ke-80 RI, Bank Mandiri Akselerasi Generasi Muda Melek Finansial Lewat SimPel
Bank Mandiri menggelar lebih dari 200 aktivitas literasi dan edukasi keuangan di berbagai jenjang sekolah dari sekolah dasar hingga menengah, tersebar di berbagai wilayah Indonesia hingga akhir Juni 2025. Foto: Dokumentasi Bank Mandiri

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri memperkuat kontribusinya dalam memperluas literasi keuangan di kalangan generasi muda di momen menyambut HUT ke-80 RI.

Melalui perluasan Mandiri Tabungan Simpel (Simpanan Pelajar), Bank Mandiri mendorong pembentukan karakter finansial pelajar sejak dini sebagai bagian dari upaya pembangunan ekonomi berkelanjutan.

SVP Retail Deposit Product Solution Bank Mandiri Rudi Nugraha mengatakan hal ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang perusahaan dalam mengakselerasi akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat, sekaligus mendukung visi pemerintah dalam menciptakan generasi emas 2045.

Salah satu pilar utamanya adalah sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui gerakan Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR).

Untuk itu, hingga akhir Juni 2025, Bank Mandiri menggelar lebih dari 200 aktivitas literasi dan edukasi keuangan di berbagai jenjang sekolah dari sekolah dasar hingga menengah, tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Kegiatan ini juga melibatkan proses pembukaan rekening SimPel sebagai langkah konkret memperluas akses perbankan kepada pelajar.

Hasilnya, hingga akhir Juni 2025 jumlah rekening Mandiri Tabungan Simpanan Pelajar telah mencapai lebih dari 2,8 juta rekening dengan kenaikan sebesar 15,27 persen (year-on-year).

Hingga akhir Juni 2025, Bank Mandiri menggelar lebih 200 aktivitas literasi dan edukasi keuangan di berbagai jenjang sekolah di berbagai wilayah di Indonesia

