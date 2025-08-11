Sambut HUT Ke-80 RI, MSQA Gelar Jalan Sehat Qutubul Amin

jpnn.com, JAKARTA - Menyambut HUT ke-80 kemerdekaan RI, majelis dzikir Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah Mujaddidiyah, Surau Qutubul Amin, Arco Depok menggelar jalan sehat menyusuri kampung perbatasan Kota Depok, yakni Duren Seribu, Depok, Minggu (10/8).

Jalan Sehat Qutubul Amin (JSQA) itu itu diikuti moda Transportasi Transjakarta dan ribuan warga Depok.

Sebelumnya, para peserta dari garis start diberangkatkan Ketua Dewan Pembina Yayasan Surau Qutubul Amin (SQA) Dra Hj Erlina Kadirun Yahya.

Tampak mendampingi, Ketua Yayasan SQA Ir. Sinar Yudha dan fungsionaris SQA Irjen Pol (Purn) Istiono.

"Sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat HUT RI dan rasa cinta tanah air, kita memang penting menauladankan dalam mengisi kemerdekaan diwajibkan jasmani harus sehat. Ingat Mensana in corpore sano," kata Ketua Majelis Silaturahmi Surau Qutubul Amin (MSQA), H Suroso Surya Atmaja, jelang acara.

Menurut Ketua MSQA itu, penyelenggaraan JSQA pada HUT RI tahun ini merupakan yang ke delapan. Antusiasme pun terus meningkat. Peserta baik perorangan maupun rombongan satu keluarga terdiri dari anak balita hingga orang dewasa tidak hanya warga Jabodetabek. Tetapi, juga dari Bandung.

"Kami berharap JSQA bisa berskala nasional, meski diselenggarakan di pinggiran Depok," kata Suroso.

Wali Kota Depok H Supian Suri dan Anggota DPRD Depok dari F-PKB Babai Suhaemi turut hadir memberi semangat warga peserta ketika mengakhiri rute JSQA di seputar Kecamatan Bojongsari.