Sambut HUT ke-80 RI, Pelindo Gelar Layanan Kesehatan, Edukasi, dan Bazar UMK
jpnn.com, JAKARTA - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menggelar serangkaian kegiatan sosial dan edukatif di empat kota besar, untuk memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan RI.
Departemen Head Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pelindo, Febrianto Zenny menyatakan kegiatan sosial itu mencakup layanan kesehatan gratis, pelatihan keselamatan berkendara, bazar UMK, serta kegiatan edukasi pelabuhan bagi pelajar.
“Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), kami terus memastikan bahwa keberadaan pelabuhan berdampak positif pada kesehatan, keselamatan, dan perekonomian warga,” ujar Febrianto dikutip di Jakarta, Rabu (13/8).
Febrianto menjelaskan program itu sejalan dengan arahan pemerintah agar BUMN hadir memperkuat layanan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di tahun peringatan kemerdekaan.
Menurut dia, program layanan kesehatan menjadi salah satu fokus utama.
Pelindo menargetkan pemeriksaan kesehatan gratis untuk 4.000 tenaga kerja bongkar muat (TKBM) di pelabuhan dan terminal, dengan paket senilai maksimal Rp 500.000 per orang. "Pemeriksaan kesehatan gratis untuk TKBM dilakukan mulai hari ini sampai 14 Agustus 2025," kata dia.
Selain itu, pemeriksaan kesehatan balita juga digelar untuk 400 anak, bertepatan dengan peringatan Hari ASI Sedunia, dengan bantuan vitamin senilai maksimal Rp 600.000 per anak.
Kementerian Kesehatan mencatat, angka stunting nasional pada 2024 berada di kisaran 21,5 persen, masih di atas target 14 persen pada 2024.
Pelindo menggelar serangkaian kegiatan sosial dan edukatif di empat kota besar, untuk memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan RI.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Istana Siapkan Panggung Hiburan dan Pesta Rakyat Saat HUT ke-80 RI
- Bazar Kemerdekaan BKOW Sumsel, Cik Ujang Dorong Perempuan Jadi Motor Ekonomi Kreatif
- President University Raih Peringkat Pertama dan Kedua Dunia Versi WURI 2025
- HUT ke-80 RI: Bunda Jaksel Ajak Pemuda Lawan Sikap Apatis Lewat Mini Soccer
- HUT ke-80 RI, Mandiri Sahabat Desa Gerakkan Ekonomi Lewat Aksi Bersih Waduk di Jabar
- Article 33 Indonesia: Revisi UU Sisdiknas Sangat Krusial, Masyarakat Sipil Harus Dilibatkan