Sambut HUT ke-80 RI, Pelindo Gelar Layanan Kesehatan, Edukasi, dan Bazar UMK

jpnn.com, JAKARTA - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menggelar serangkaian kegiatan sosial dan edukatif di empat kota besar, untuk memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

Departemen Head Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pelindo, Febrianto Zenny menyatakan kegiatan sosial itu mencakup layanan kesehatan gratis, pelatihan keselamatan berkendara, bazar UMK, serta kegiatan edukasi pelabuhan bagi pelajar.

“Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), kami terus memastikan bahwa keberadaan pelabuhan berdampak positif pada kesehatan, keselamatan, dan perekonomian warga,” ujar Febrianto dikutip di Jakarta, Rabu (13/8).

Febrianto menjelaskan program itu sejalan dengan arahan pemerintah agar BUMN hadir memperkuat layanan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di tahun peringatan kemerdekaan.

Menurut dia, program layanan kesehatan menjadi salah satu fokus utama.

Pelindo menargetkan pemeriksaan kesehatan gratis untuk 4.000 tenaga kerja bongkar muat (TKBM) di pelabuhan dan terminal, dengan paket senilai maksimal Rp 500.000 per orang. "Pemeriksaan kesehatan gratis untuk TKBM dilakukan mulai hari ini sampai 14 Agustus 2025," kata dia.

Selain itu, pemeriksaan kesehatan balita juga digelar untuk 400 anak, bertepatan dengan peringatan Hari ASI Sedunia, dengan bantuan vitamin senilai maksimal Rp 600.000 per anak.

Kementerian Kesehatan mencatat, angka stunting nasional pada 2024 berada di kisaran 21,5 persen, masih di atas target 14 persen pada 2024.