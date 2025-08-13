Sambut HUT ke-80 RI, Petrokimia Gresik Gelar Jalan Sehat di Gunungsari & Babat

jpnn.com, SURABAYA - Petrokimia Gresik, perusahaan Solusi Agroindustri anggota holding Pupuk Indonesia menggelar fun walk atau jalan sehat di dua titik, yaitu Pengolahan Air Gunungsari di Surabaya dan Pengolahan Air Babat di Lamongan.

Kegiatan yang diikuti 5.000 masyarakat itu sebagai bentuk momen Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-53 Petrokimia Gresik dan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia.

Direktur Keuangan dan Umum Petrokimia Gresik, Adityo Wibowo mengatakan fun walk ini merupakan kegiatan tahunan Petrokimia Gresik di sekitar Pengolahan Air baik di Gunungsari maupun Babat.

Kegiatan ini menjadi wujud terima kasih perusahaan atas dukungan masyarakat, sehingga operasional pengolahan air berjalan lancar selama ini dalam rangka mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional.

Hal itu sesuai dengan visi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Asta Cita.

"Kami tidak hanya bergerak secara fisik, kegiatan tahunan ini merupakan simbol sinergi dan kolaborasi yang erat antara Petrokimia Gresik dengan warga Gunungsari dan Babat. Fun walk ini sekaligus menjadi sarana bagi perusahaan untuk memupuk kebersamaan, mempererat solidaritas, dan memperkuat kekeluargaan bersama masyarakat," ujar Adit.



Dia menambahkan, kegiatan ini menjadi bentuk perhatian Petrokimia Gresik terhadap kesehatan masyarakat.

Menjaga kesehatan adalah bentuk ikhtiar terbaik untuk meningkatkan kualitas hidup.



Penelitian menunjukkan bahwa berjalan kaki secara teratur dapat membantu mengelola berat badan, meningkatkan suasana hati, dan mengurangi risiko penyakit kronis seperti penyakit jantung dan diabetes.

Sementara berjalan kaki juga menjadi olahraga yang mudah diakses oleh hampir semua orang, tidak memerlukan peralatan khusus, dan dapat dilakukan di mana saja.



"Melalui kegiatan ini, kami ingin menyuarakan kembali pentingnya gaya hidup aktif dan sehat. Dengan terciptanya budaya hidup sehat di tengah masyarakat, produktivitas dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga juga akan semakin optimal," kata Adit.



Sementara itu, Ketua Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-53 Petrokimia Gresik, Chandra Budiman menambahkan kegiatan fun walk ini digelar di dua titik.