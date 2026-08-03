Sambut HUT ke-81 RI, Indodana PayLater Gelar Promo Diskonesia
jpnn.com, JAKARTA - PT Indodana Multi Finance (Indodana Finance) meluncurkan program ‘Diskonesia’ melalui layanan Indodana PayLater untuk menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.
Direktur PT Indodana Multi Finance, Iwan Dewanto, menyampaikan program Diskonesia merupakan wujud nyata komitmen perusahaan untuk selalu hadir sebagai mitra finansial terpercaya untuk pengguna.
“Melalui ‘Diskonesia’ kami berupaya menghadirkan ekosistem belanja yang jauh lebih terjangkau untuk merayakan bulan kemerdekaan,” ujar Iwan.
Konsumen bisa berbelanja dengan program spesial pilihan di gerai-gerai favorit selama Agustus 2026 secara lebih mudah dan fleksibel.
‘Diskonesia’ hadir dengan promo-promo unggulan, seperti Diskon 81 persen hingga promo khusus pengguna baru hanya dengan Rp10 ribu.
“Selain itu, pengguna terpilih juga berkesempatan untuk memenangkan total hadiah 3 unit MacBook Neo,” kata Iwan.
Berikut daftar promo belanja hemat ‘Diskonesia’ yang dapat dinikmati khusus pengguna baru hanya Rp 10 ribu, dan untuk pengguna setia Indodana PayLater dengan diskon 81% di gerai-gerai favorit pilihan selama periode 1–31 Agustus 2026.
Nikmati ‘Diskonesia’ untuk Kuliner, Belanja, hingga Liburan
PT Indodana Multi Finance (Indodana Finance) meluncurkan program ‘Diskonesia’ melalui layanan Indodana PayLater untuk menyambut hari kemerdekaan RI
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