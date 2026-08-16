Sambut HUT ke-81 RI, Pengurus PKS Ziarah ke Makam Soekarno dan Bung Hatta

jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melaksanakan ziarah ke makam dua Proklamator RI, yakni Soekarno atau Bung Karno dan Mohammad Hatta atau Bung Hatta menyambut HUT ke-81 RI.

Adapun, Presiden dan Sekjen PKS Almuzzammil Yusuf (AMY) dan Muhammad Kholid ziarah ke makam Bung Hatta di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir, Jakarta, pada Kamis (13/8).

Selanjutnya, pengurus PKS ziarah ke makam Bung Karno di Kota Blitar, Jawa Timur, pada Jumat (14/8) kemarin.

“Kami hari ini bersama keluarga besar DPP PKS, dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan negara kita, berziarah ke makam Proklamator. Hari ini ke makam Bung Hatta, dan pimpinan serta pengurus PKS Jawa Timur berziarah ke makam Bung Karno,” ujar AMY melalui keterangan persnya, Minggu (16/8).

AMY bersama keluarga besar PKS memanjatkan doa sekaligus mengenang jasa dan perjuangan Bung Karno dan Bung Hatta ketika berziarah.

Menurut AMY, peran Bung Karno dan Bung Hatta sangat besar dalam mengantarkan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan.

Oleh karena itu, generasi saat ini perlu terus belajar dari keteladanan, perjuangan, dan pemikiran para Bapak Bangsa.

“Peran Bung Karno dan Bung Hatta sangat besar mengantarkan bangsa ini menuju kemerdekaan. Kami banyak belajar dari Bapak Bangsa. Dari Bung Hatta, kami belajar tentang demokrasi ekonomi, terutama Pasal 33 UUD 1945,” ujar AMY.