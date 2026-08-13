Sambut HUT ke-81 RI, Si Kuning +62 Coffee Konvoi di Sepanjang Jalan Protokol Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Iring-iringan 20 truk kuning bermerek PosKopi +62 menyusuri ruas jalan protokol Jakarta menyapa warga dan menandai awal perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-81 pada Selasa (11/8) lalu.

Konvoi yang bergerak dari Lebak Bulus menuju Kemayoran ini menjadi pembuka +62 Coffee R-I Fest 2026, festival kemerdekaan yang akan berlangsung 14–16 Agustus di JIExpo.

Rombongan truk berwarna mencolok itu melintasi titik-titik dengan mobilitas warga tertinggi di Ibu Kota, mulai dari Pondok Indah, Senayan, kawasan Sudirman, Jalan Gatot Subroto, Rasuna Said, Bundaran HI, Gambir, hingga Gunung Sahari.

Kehadiran konvoi tersebut sontak menarik perhatian pengguna jalan yang biasa disibukkan oleh rutinitas padat perkotaan.

Bagi sebagian warga, momen menjelang 17 Agustus kerap terasa hangat di lingkungan tempat tinggal dengan lomba-lomba kampung dan hiasan umbul-umbul. Namun, nuansa itu jarang menembus hiruk-pikuk jalan raya.

Konvoi ini hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut, membawa semangat kemerdekaan keluar dari ruang privat dan menerobos langsung ke tengah denyut nadi kota.

Sepanjang rute, sejumlah warga terlihat menghentikan aktivitas sejenak untuk merekam iring-iringan truk menggunakan ponsel mereka.

Video dan foto kebiruan truk kuning +62 Coffee pun dengan cepat membanjiri linimasa media sosial, menciptakan gelombang antusiasme digital yang memperkuat momentum perayaan nasional tahun ini.