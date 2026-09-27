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Sambut HUT ke-81 TNI, Primarox 2026 Hadirkan Kompetisi Fitness Race Lintas Kalangan

Sambut HUT ke-81 TNI, Primarox 2026 Hadirkan Kompetisi Fitness Race Lintas Kalangan
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Event Primarox 2026 yang digelar di ICE BSD, Tangerang, Sabtu (26/9). Foto: Dokumentasi Primarox 2026

jpnn.com, JAKARTA - Ajang Primarox 2026 menjadi bagian dari rangkaian kegiatan menyambut HUT ke-81 TNI, yang diselenggarakan di ICE BSD, Tangerang, Sabtu (26/9).

Pada edisi kali ini tercatat event hybrid fitness race terbesar itu mempertemukan masyarakat umum (sipil), anggota TNI, dan POLRI dalam satu arena kompetisi. 

Kolonel Infantri Indra Mardianto. mengungkapkan bahwa pihaknya mengapresiasi kegiatan olahraga yang mempertemukan masyarakat sipil dan TNI/POLRI dalam satu pengalaman kompetisi.

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Dari ajang ini memberikan kesempatan bagi setiap peserta untuk menguji kemampuan dan menunjukkan performa terbaik sesuai kategori masing-masing.

“Primarox 2026 menjadi salah satu momentum untuk memperkuat semangat sportivitas, kebersamaan, dan pola hidup sehat melalui olahraga,” ujar Indra.

“Acara ini didukung Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto sekaligus apresiasi terhadap semangat masyarakat dan peserta yang turut berpartisipasi dalam Primarox 2026,” imbuhnya.

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Primarox 2026 menghadirkan tiga divisi kompetisi, yaitu single, double, dan relay. 

Para peserta dapat mengikuti race secara individu, bersama partner, maupun dalam format relay yang mengedepankan koordinasi dan kerja sama tim. 

Ajang Primarox 2026 menjadi ajang mempertemukan masyarakat umum (sipil), anggota TNI, dan POLRI dalam satu arena kompetisi, Sabtu (26/9)

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