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Sambut HUT RI, Merah Putih Berkibar di Habitat Hiu Paus Nabire

Sambut HUT RI, Merah Putih Berkibar di Habitat Hiu Paus Nabire
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Menjelang HUT ke-81 RI, bendera merah putih berkibar di kawasan wisata Hiu Paus Kampung Sowa, Distrik Kwatisore, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Jumat (14/8). Foto: dok. Istimewa

jpnn.com - NABIRE - Bendera merah putih berkibar di kawasan wisata Hiu Paus Kampung Sowa, Distrik Kwatisore, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Jumat (14/8).

Momentum tersebut membawa pesan tentang kecintaan terhadap tanah air, sekaligus upaya memperkenalkan kekayaan bahari Papua Tengah kepada dunia.

Pengibaran Merah Putih itu diprakarsai Yayasan Somatua dan PT Adventure Cartenz bersama komunitas penyelam Papua Tengah serta masyarakat setempat, dan mendapat dukungan dari Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih dan Polda Papua Tengah.

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Bagi Yayasan Somatua, momentum kemerdekaan ini menjadi kesempatan untuk mendorong pariwisata sebagai kekuatan baru bagi masyarakat Papua Tengah, terutama dalam membuka ruang ekonomi, pendidikan dan lapangan pekerjaan bagi generasi muda.

Pimpinan Yayasan Somatua, Maximus Tipagau mengatakan, pihaknya ingin menjadikan Hiu Paus Teluk Cenderawasih sebagai salah satu ikon pariwisata Papua Tengah.

"HUT Kemerdekaan ini harus menjadi momentum untuk meningkatkan ekonomi dan pendidikan masyarakat melalui pariwisata," ujar Maximus Tipagau.

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Dia mengatakan, ada tiga hal yang ingin didorong oleh pihaknya melalui pengembangan pariwisata ini.

Pertama, menjadikan pariwisata sebagai penggerak ekonomi sekaligus sarana pendidikan masyarakat.

Merah Putih berkibar di kawasan wisata Hiu Paus Kampung Sowa, Distrik Kwatisore, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Jumat (14/8).

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