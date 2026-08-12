Sambut HUT RI, SMART Dental Ajak Masyarakat Merdeka Tersenyum

jpnn.com, JAKARTA - Makna kemerdekaan tak hanya tentang kebebasan berkarya dan menjalani kehidupan. Bagi sebagian orang, bisa tersenyum percaya diri, berbicara dengan nyaman, hingga menikmati makanan tanpa terganggu masalah gigi juga menjadi bagian dari kualitas hidup yang penting.

Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, SMART Dental menggelar Independence Open Day “Merdeka Tersenyum” pada 19–21 Agustus 2026. Program ini mengajak masyarakat untuk lebih mengenali kondisi kesehatan gigi dan mulut sekaligus memahami pilihan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

"Kesehatan gigi dan mulut memang memiliki dampak yang lebih luas daripada sekadar penampilan," kata Dokter gigi SMART Dental, drg. Harum Azania Susanto dalam siaran persnya, Rabu (12/8).

Salah satu persoalan yang cukup banyak ditemui adalah maloklusi atau susunan gigi dan hubungan gigitan yang tidak ideal. Sejumlah publikasi kedokteran gigi memperkirakan prevalensi maloklusi di Indonesia mencapai sekitar 80 persen dari populasi.

"Kondisi gigi dapat memengaruhi kenyamanan saat mengunyah dan berbicara, fungsi gigitan, hingga rasa percaya diri seseorang," ucapnya.

Gigi yang berjejal, misalnya, dapat menciptakan area yang lebih sulit dibersihkan dan meningkatkan risiko penumpukan plak, gigi berlubang, serta gangguan gusi. Dalam kondisi tertentu, maloklusi juga dapat memengaruhi fungsi mengunyah, pengucapan, kenyamanan ketika menggigit, hingga kualitas hidup seseorang.

Di tengah makin beragamnya pilihan perawatan ortodonti, pemeriksaan menyeluruh menjadi salah satu tahapan penting sebelum menentukan jenis perawatan.

Dia mengatakan kondisi dan kebutuhan setiap pasien tidak selalu sama sehingga rencana perawatan tidak dapat disamaratakan. Setiap pasien memiliki kondisi gigi dan kebutuhan perawatan yang berbeda.