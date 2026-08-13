Sambut HUT RI, Tokopedia dan TikTok Shop Dukung UMKM Naik Kelas Lewat #BeliLokal

jpnn.com, JAKARTA - Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang mengusung semangat "Berdaulat, Adil, dan Makmur", Tokopedia dan TikTok Shop melalui Perayaan Kolaborasi #BeliLokal mempertegas komitmen jangka panjangnya untuk membantu makin banyak pelaku usaha lokal Indonesia dan UMKM naik kelas.

Perayaan ini mempertemukan pelaku usaha, kreator, komunitas, dan berbagai mitra dari sektor publik maupun swasta ini mencerminkan semangat kolaborasi dalam memperkuat daya saing pelaku usaha lokal Indonesia.

Program #BeliLokal telah berkembang dari sebuah kampanye menjadi ekosistem pemberdayaan yang hadir sepanjang tahun (always-on ecosystem) untuk mendukung UMKM dan pelaku usaha lokal Indonesia.

Melalui ekosistem ini, Tokopedia dan TikTok Shop mendampingi pelaku usaha lokal dan UMKM dalam setiap tahap pengembangan bisnisnya, mulai dari peningkatan kapasitas, penguatan kesiapan usaha melalui edukasi, Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), pemanfaatan Discovery Commerce, hingga membuka peluang pertumbuhan yang lebih luas melalui kolaborasi dengan pemerintah, kreator, institusi pendidikan, dan berbagai mitra strategis.

"Mendukung UMKM tidak cukup hanya dengan membuka akses pasar. Pemberdayaan yang sesungguhnya adalah ketika pelaku usaha juga memperoleh pendampingan, peningkatan kapasitas, akses terhadap legalitas usaha, serta kesempatan untuk membangun jejaring dan berkolaborasi. Kolaborasi yang erat antara pemerintah dan sektor swasta seperti inilah yang dibutuhkan agar UMKM Indonesia dapat naik kelas, meningkatkan daya saing, dan semakin siap menghadapi era digital. Saya melihat semangat itulah yang dihadirkan melalui Perayaan Kolaborasi #BeliLokal hari ini. Bukan sekadar sebuah perayaan, tetapi sebuah ruang kolaborasi yang menghadirkan solusi nyata bagi UMKM Indonesia untuk terus tumbuh dan naik kelas," kata Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman.

Sementara itu, Executive Director Tokopedia & TikTok Shop Indonesia Stephanie Susilo mengatakan pihaknya percaya setiap UMKM Indonesia memiliki potensi untuk terus berkembang apabila didukung oleh kapabilitas yang tepat, peluang untuk lebih mudah ditemukan oleh konsumen, serta ekosistem yang kuat.

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"Di semangat Hari Kemerdekaan, kami ingin terus memperkuat kolaborasi bersama pemerintah, kreator, mitra, dan masyarakat melalui #BeliLokal agar semakin banyak pelaku usaha lokal dapat naik kelas, membangun bisnis yang lebih berdaya saing, dan tumbuh secara berkelanjutan," katanya.

Melalui #BeliLokal, Tokopedia dan TikTok Shop membangun ekosistem pemberdayaan UMKM yang memperluas akses pelaku usaha terhadap peluang ekonomi digital, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.