menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Legislatif » Sambut HUT TNI, Puan Maharani Bicara Tantangan Menghadapi Serangan Siber

Sambut HUT TNI, Puan Maharani Bicara Tantangan Menghadapi Serangan Siber

Sambut HUT TNI, Puan Maharani Bicara Tantangan Menghadapi Serangan Siber
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketua DPR RI Puan Maharani. Ilustrasi. Foto: Dok. Humas DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan TNI bisa meningkatkan kekuatan teknologi di era perkembangan zaman. Terutama, terhadap ancaman serangan siber yang menjadi ancaman baru pertahanan Indonesia. 

Dia berkata demikian menyikapi TNI yang merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 pada Minggu (5/10).

“TNI harus memiliki kekuatan dalam menghadapi berbagai ancaman kedaulatan, termasuk dari serangan siber," kata Puan, Minggu ini. 

Baca Juga:

Cucu Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno itu mengatakan pembangunan pertahanan siber harus menjadi atensi TNI. 

Puan juga menekankan bahwa TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan strategi menghadapi tantangan global yang disertai dengan inovasi.

"Maka penting untuk memastikan agar pembangunan postur pertahanan militer dengan pemilihan alutsista yang canggih dan sesuai dengan kebutuhan,” uja eks Menko PMK itu.

Baca Juga:

Namun, kata Puan, alat yang canggih di bidang teknologi harus disertai dengan penguatan sumber daya manusia (SDM) andal.

"Maka, TNI berkewajiban memiliki personel yang cekatan dan menguasai teknologi pertahanan,” ujar dia.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan TNI bisa meningkatkan kekuatan teknologi menghadapi serangan siber.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI