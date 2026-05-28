Sambut Iduladha, AMPI Bikin Gerakan Bangkitkan Solidaritas Pemuda
jpnn.com, JAKARTA - Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPP AMPI) menyalurkan kurban sapi dan ratusan daging ke masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya pada momen Iduladha 1447 Hijriah pada Rabu (27/5) kemarin.
Ketua Umum DPP AMPI Jerry Sambuaga menyebut pembagian daging kurban untuk memperkuat kepedulian sosial generasi muda.
"AMPI ingin terus merawat kedekatan dengan masyarakat lewat aksi nyata dan konkret," kata dia kepada awak media dikutip Kamis (28/5).
Adapun, AMPI mengusung tema Berbagi Kebaikan dan Menguatkan Kebersamaan dalam pembagian kurban ini.
Jerry menyebut penyelenggaran kurban AMPI pada 2026 menjadi komitmen berkelanjutan organisasi untuk selalu hadir di lini terdepan rakyat.
Menurutnya, kegiatan sosial linear dengan arah baru Partai Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia yang kian akrab dengan generasi muda.
"Saat ini adalah era generasi baru Golkar yang mandiri, progresif, dan memberikan ruang kepercayaan bagi anak muda untuk berkarya dalam menunjukkan kontribusi langsung kepada rakyat,” ujar Jerry.
Senada dengan hal itu, Wakil Ketua Umum DPP AMPI Arief Rosyid Hasan memandang esensi Iduladha sebagai refleksi, sekaligus pemantik semangat menyeimbangkan antara prestasi, karya, dan kepekaan sosial.
