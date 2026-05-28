menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Sambut Iduladha, AMPI Bikin Gerakan Bangkitkan Solidaritas Pemuda

Sambut Iduladha, AMPI Bikin Gerakan Bangkitkan Solidaritas Pemuda

Sambut Iduladha, AMPI Bikin Gerakan Bangkitkan Solidaritas Pemuda
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pengurus Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPP AMPI) saat merayakan Iduladha 1447 Hijriah di Jakarta, pada Rabu (27/5) kemarin. Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPP AMPI) menyalurkan kurban sapi dan ratusan daging ke masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya pada momen Iduladha 1447 Hijriah pada Rabu (27/5) kemarin.

Ketua Umum DPP AMPI Jerry Sambuaga menyebut pembagian daging kurban untuk memperkuat kepedulian sosial generasi muda.

"AMPI ingin terus merawat kedekatan dengan masyarakat lewat aksi nyata dan konkret," kata dia kepada awak media dikutip Kamis (28/5).

Baca Juga:

Adapun, AMPI mengusung tema Berbagi Kebaikan dan Menguatkan Kebersamaan dalam pembagian kurban ini.

Jerry menyebut penyelenggaran kurban AMPI pada 2026 menjadi komitmen berkelanjutan organisasi untuk selalu hadir di lini terdepan rakyat. 

Menurutnya, kegiatan sosial linear dengan arah baru Partai Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia yang kian akrab dengan generasi muda.

Baca Juga:

"Saat ini adalah era generasi baru Golkar yang mandiri, progresif, dan memberikan ruang kepercayaan bagi anak muda untuk berkarya dalam menunjukkan kontribusi langsung kepada rakyat,” ujar Jerry.

Senada dengan hal itu, Wakil Ketua Umum DPP AMPI Arief Rosyid Hasan memandang esensi Iduladha sebagai refleksi, sekaligus pemantik semangat menyeimbangkan antara prestasi, karya, dan kepekaan sosial.

Ketua Umum DPP AMPI Jerry Sambuaga menyebut pembagian daging kurban untuk memperkuat kepedulian sosial generasi muda.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI