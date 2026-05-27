Sambut Iduladha, NHM Distribusikan 66 Hewan Kurban di Wilayah Lingkar Tambang

jpnn.com, JAKARTA - PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) kembali menyalurkan bantuan hewan kurban kepada masyarakat di wilayah lingkar tambang.

Penyaluran hewan kurban itu dilakulan dalam rangka menyambut Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah.

Sebanyak 66 ekor sapi kurban didistribusikan secara bertahap pada 23–26 Mei 2026 di lima kecamatan lingkar tambang, yakni Kecamatan Kao, Kao Barat, Kao Utara, Kao Teluk, dan Malifut.

Bantuan turut disalurkan kepada sejumlah fasilitas pelayanan masyarakat dan unsur pemerintahan di wilayah lingkar tambang.

Daging kurban nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat di desa-desa penerima manfaat untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat selama perayaan Idul Adha.

Kepala Desa Bobaneigo, Kecamatan Kao Teluk, Haji Ayub Musa menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas bantuan hewan kurban yang diberikan NHM kepada masyarakatnya.

“Kami Yayasan NHM Peduli, serta Bapak Haji Robert Nitiyudo Wachjo atas bantuan hewan kurban yang diberikan kepada masyarakat Desa Bobaneigo. Bantuan ini sangat berarti bagi masyarakat kami dalam menyambut Hari Raya Iduladha,” ujarnya.

Ucapan terima kasih juga disampaikan Pemerintah Desa Margomulyo, Kecamatan Kao Barat, melalui Asrofi selaku panitia kurban desa.