Sambut Iduladha, PKS Salurkan Enam Sapi ke Daerah Bencana Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyalurkan bantuan sapi ke berbagai daerah pada Iduladha 1447 Hijriah, termasuk enam ekor ke daerah bencana di Sumatra.

Hal demikian diketahui saat mereka menggelar ISMAIL PROJECT Pemotongan Hewan Kurban di kantor DPTP PKS, Jakarta, Kamis (28/5) ini.

Ketua Panitia Iman Firmansyah mengatakan PKS melalui kegiatan Kamis ini mengajak masyarakat menjadikan ibadah kurban sebagai sarana memperkuat solidaritas sosial dan pemberdayaan umat.

Iman mengatakan hewan kurban yang dikumpulkan dari anggota PKS menyambut Iduladha 1447 Hijriah mencapai 2911 ekor sapi dan 4562 kambing atau domba.

Sementara itu, lanjut dia, kurban dari DPP berjumlah 73 ekor sapi disebar untuk disembelih di berbagai daerah.

"Secara simbolis penyembelihan di kantor partai empar ekor," kata Iman, Kamis.

Di mengatakan PKS pada momen Iduladha 1447 Hijriah menyalurkan 23 ekor ke rumah pemotongan dan 21 ke wilayah yang belum ada anggota DPR RI dari partai berkelir putih oranye itu.

"Enam ekor khusus untuk daerah bencana banjir Sumatra dan 18 ekor didistribusikan ke organisasi masyarakat di Jakarta dan sekitarnya," ujar Iman.