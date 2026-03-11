Sambut Idulfitri, Ortuseight Persembahkan Koleksi Walking Shoes

jpnn.com, JAKARTA - PT Vita Nova Atletik melalui Ortuseight Sportstyle menghadirkan deretan walking shoes untuk menyambut Idulfitri tahun ini.

Koleksi sepatu tersebut dirancang sebagai rekomendasi tepat untuk menemani langkah di hari raya.

Mengedepankan konstruksi yang ringan, desain ergonomis pada insole, bantalan midsole yang empuk, sampai material upper yang breathable berbasis inovasi teknologi terbaru, koleksi spesial ini dirancang untuk digunakan dalam durasi panjang.

Ayu Putri Wulandari selaku Brand Communication Manager dari PT Vita Nova Atletik menyampaikan pihaknya melihat IdulFitri bukan hanya ajang berkumpul, tetapi juga momen dengan mobilitas paling tinggi dalam setahun.

"Karena itu kami ingin menghadirkan sepatu yang bukan sekadar melengkapi outfit, tapi mendukung kenyamanan dari silaturahmi pertama hingga kunjungan terakhir,” ungkap Ayu Putri Wulandari dalam keterangan resmi.

Kombinasi pendekatan teknikal dan estetika ini praktis menjadikan seri ini sebagai pilihan ideal untuk tetap aktif, rapi, dan percaya diri di momen IdulFitri 2026.

Seperti yang disampaikan laman resmi sosial media @ortuseightsportstyle, 'A balance of performance and aesthetics - designed to keep you moving with confidence in every celebration. Have a blessing Ied'.

Sepatu yang diusung untuk Ied tahun ini di antaranya seri Brussels yang dirancang dengan konstruksi mixed material pada bagian upper, sepatu ini mengombinasikan sandwich mesh berkualitas dengan synthetic split suede guna menghadirkan keseimbangan antara breathability, struktur, dan tampilan yang dinamis.