Sambut IGA 2026, BSKDN Kemendagri Matangkan Skema Penilaian Inovasi Daerah

jpnn.com, JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat koordinasi lintas tim menjelang pelaksanaan presentasi kepala daerah sebagai salah satu tahapan Innovative Government Award (IGA) 2026.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian penilaian inovasi daerah berjalan optimal, baik dari aspek administrasi, teknis penyelenggaraan, maupun dukungan bagi tim penilaian.

Hal ini mengemuka dalam rapat koordinasi internal yang dipimpin Sekretaris BSKDN Matheos Tan di Command Center BSKDN, Jakarta, Rabu (28/10).

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Matheos mengingatkan keberhasilan penyelenggaraan IGA 2026 membutuhkan keterlibatan aktif seluruh unsur pelaksana.

Menurutnya, koordinasi yang solid dan pembagian tanggung jawab yang terarah menjadi kunci untuk mengantisipasi berbagai kendala selama kegiatan berlangsung.

Rapat tersebut menjadi forum untuk mengevaluasi perkembangan persiapan sekaligus mengidentifikasi sejumlah kebutuhan yang harus diselesaikan sebelum pelaksanaan presentasi kepala daerah pada 3–5 November 2026 di Command Center Kemendagri.

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“Tidak banyak yang dapat saya sampaikan pada intinya membutuhkan kerja sama semua, sehingga nantinya kegiatan presentasi kepala daerah lancar,” ujar Matheos.

Sejalan dengan hal tersebut, BSKDN melakukan penajaman terhadap sejumlah aspek persiapan, khususnya yang berkaitan dengan kelengkapan dokumen dan mekanisme penilaian.