Sambut Imlek 2026, ANTAM Luncurkan Emas Batangan Year of the Horse

jpnn.com, JAKARTA - PT Aneka Tambang (ANTAM) meluncurkan Emas Batangan Tematik Imlek Year of The Horse untuk menyambut Tahun Baru Imlek 2026 (2577 Kongzili).

Produk tematik ini dihadirkan sebagai bentuk komitmen ANTAM dalam menyediakan produk emas bernilai tambah yang memadukan nilai investasi dengan makna budaya.

Emas Batangan Tematik Imlek “Year of the Horse” hadir dalam dua varian utama, yakni emas batangan 88 gram dan 8 gram, serta Gift Series dalam pecahan 1 gram dan 0,5 gram.

Direktur Utama ANTAM, Untung Budiharto mengatakan seluruh produk diproduksi dengan kadar Fine Gold 999.9 (99,99%) dan dikemas dalam desain eksklusif, yang merepresentasikan semangat Tahun Kuda Api, yang identik dengan energi, keberanian, dan optimisme dalam menyongsong masa depan.

“Peluncuran produk tematik ini merupakan bagian dari komitmen ANTAM dalam menghadirkan produk emas bernilai tambah, tidak hanya sebagai instrumen investasi, tetapi juga sebagai simbol budaya dan harapan masyarakat dalam menyambut Tahun Baru Imlek,” ujar Untung.

Emas Batangan Tematik Imlek “Year of the Horse” diproduksi sebagai edisi terbatas dengan desain visual khas Imlek yang menggabungkan kekayaan simbol budaya dengan standar kualitas emas ANTAM yang telah diakui secara nasional maupun internasional.

“Setiap keping emas diproduksi dengan tingkat kemurnian tinggi serta melalui proses manufaktur yang mengedepankan presisi dan keandalan, guna memastikan kualitas dan kemurnian produk tetap terjaga hingga diterima oleh pelanggan,” terang Untung.

Pada varian 88 gram, desain menampilkan simbol kuda pembawa harta sebagai representasi keberuntungan, kemakmuran, dan keyakinan dalam meraih kesuksesan.