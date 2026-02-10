Sambut Imlek, Pos Indonesia Terbitkan Prangko Edisi Khusus

jpnn.com, JAKARTA - PT Pos Indonesia meluncurkan seri perangko Tahun Kuda 2577, yang sudah beredar pada 10 Februari 2026, berdenominasi Rp 10 ribu.

Peluncuran seri perangko reguler edisi khusus Imlek ini sudah yang ketiga kalinya dilakukan Pos Indonesia, setelah sebelumnya pada 2024 Naga Kayu 2575 dan edisi Tahun Ular 2576.

Manajer Konsinyasi dan Filateli Pos Indonesia Ria Marantika menuturkan karakter Tahun Kuda identik dengan optimisme, kemandirian dan jiwa petualang.

Secara sosial budaya, Tahun Kuda 2577 menjadi momentum untuk memperkuat nilai kerja sama, semangat pantang menyerah dan inovasi.

"Seperti kuda yang berlari maju tanpa ragu, tahun ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk terus bergerak, beradaptasi dengan perubahan zaman dan membangun harapan baru dengan semangat positif. Pos Indonesia dengan bangga menghadirkan semangat Tahun Kuda dalam bentuk perangko edisi khusus seri Imlek,” ujar Ria Marantika, Selasa (10/2).

Masyarakat bisa membeli beragam bentuk seri perangko edisi khusus Tahun Kuda ini, baik satu lembar utuh (fullsheet) sebanyak 18 keping perangko seharga Rp 180.000 atau berbentuk lembar souvenir sheet seharga Rp 40.000, kemasan prisma seharga Rp 85.000 dan sampul hari pertama seharga Rp 33.000.

“Pos Indonesia mencetak 4.000 fullsheet prangko, 6 ribu souvenir sheet, 1.500 kemasan prisma dan 750 sampul hari pertama,” papar Marantika.

Pos Indonesia berharap, kebahagiaan menyambut Tahun Baru Imlek bisa disebarluaskan melalui edisi khusus perangko seri Imlek ini kepada anak-anak, sekaligus menjadi sarana edukasi dan mempertahankan warisan sejarah.