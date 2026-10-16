Sambut iPhone 18 Pro, Digimap Plaza Senayan Hadir dengan Tampilan Baru

jpnn.com, JAKARTA - PT Mitra Adiperkasa, Tbk (MAP) melakukan penyegaran pada jaringan ritel lifesyle mereka, yakni Digimap Apple Premium Partner Plaza Senayan.

Pembukaan gerai baru bersamaan dengan kehadiran jajaran iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max pada Jumat (16/0).

Gerai baru itu memiliki ruang lebih luas dan service center terintegrasi. Outlet itu menawarkan pengalaman berbelanja sekaligus purnajual bagi pelanggan..

Peluncuran gerai ini merupakan Apple Premium Partner keenam yang buka di Jakarta.

Digimap Apple Premium Partner Plaza Senayan menawarkan berbagai macam produk Apple seperti iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, dan aksesori termasuk Airpods dan AirTag.

Store itu juga akan didukung oleh staf terlatih Apple yang sangat berpengetahuan yang akan membantu dan meningkatkan pengalaman berbelanja Anda.

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GM Marketing Apple Business PT MAP Zona Adiperkasa Farah Fausa mengungkapkan pembukaan Digimap APP Plaza Senayan ini menjadi salah satu pusat perayaan peluncuran iPhone 18 Pro.

"Pelanggan bisa mendapatkan iPhone 18 Pro terbaru dengan konsep store yang lebih luas dan stylish," kata Farah saat ditemui di Jakarta Pusat, Jumat.



Dalam rangka peluncuran iPhone 18 Pro dan Pro Max, Digimap mengajak pelanggan lebih awal untuk mendapatkan hadiah khusus hingga 18 juta termasuk merchandise kolaborasi Digimap x Massicot dan hingga Airpods 4th Gen.