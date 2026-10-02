Sambut Jenderal Suyudi, Sahabat Polisi Indonesia Siap Dukung Penguatan Polri

jpnn.com - Sahabat Polisi Indonesia menyampaikan ucapan selamat kepada Jenderal Suyudi Ario Seto yang dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

Ketua Umum Sahabat Polisi Indonesia Fonda Tangguh menyebut pergantian kepemimpinan Polri menjadi momentum memperkuat kehadiran kepolisian di tengah masyarakat.

"Selamat kepada Kapolri baru. Harapan kami, Polri semakin profesional, humanis, responsif, dan dekat dengan masyarakat," kata Fonda dalam keterangan di Jakarta, Jumat (2/10/2026).

Fonda mengatakan kepemimpinan baru perlu memperkuat pelayanan publik, profesionalisme anggota, serta komunikasi dengan masyarakat.

"Kepercayaan publik harus dijaga dengan kerja nyata. Kritik masyarakat harus menjadi bahan evaluasi," ucapnya.

Sekretaris Jenderal Sahabat Polisi Indonesia Hendra Ferdiansyah menilai penguatan hubungan Polri dengan generasi muda dan masyarakat digital menjadi tantangan penting ke depan.

"Polri harus hadir bukan hanya saat ada masalah, tetapi juga dalam percakapan masyarakat sehari-hari," ujar Hendra.

Dia menyatakan Sahabat Polisi Indonesia siap mendorong ruang dialog antara polisi dan masyarakat melalui edukasi, literasi digital, serta komunikasi publik.