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Sambut Kemerdekaan, Arniel Dorong Pelestarian Tradisi Merawat Diri

Sambut Kemerdekaan, Arniel Dorong Pelestarian Tradisi Merawat Diri
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Ilustrasi tanaman herbal Indonesia. Foto: istimewa

jpnn.com, JAKARTA - Menyambut Kemerdekaan Republik Indonesia, owner Kutus Kutus, Arniel Sugiharto, mengajak masyarakat melihat kemerdekaan dari sisi yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Menurut Arniel, hal itu bisa dilakukan dengan menjaga dan melestarikan tradisi merawat diri yang diwariskan antargenerasi.

Dia melanjutkan bahwa kekayaan budaya Indonesia bukan hanya soal seni, bahasa, atau kuliner.

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Di dalamnya juga ada kebiasaan sederhana untuk menjaga kebugaran dan keseimbangan hidup, mulai dari minuman rempah, pijat keluarga, minyak balur, hingga kebiasaan beristirahat setelah beraktivitas.

“Indonesia memiliki tradisi panjang dalam merawat tubuh, menjaga keseimbangan hidup, dan memanfaatkan kekayaan alam secara bijaksana."

"Kemerdekaan juga berarti memiliki kebebasan untuk terus menjaga dan mengembangkan warisan tersebut agar tetap hidup di tengah masyarakat,” ujar Arniel dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (14/8).

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Memasuki Agustus, semangat kemerdekaan bagi Arniel, bisa menjadi momentum untuk kembali mengingat kebiasaan-kebiasaan lokal yang tumbuh dari kehidupan sehari-hari.

Tradisi merawat diri tersebut dinilai tetap relevan di tengah gaya hidup modern yang serba cepat.

Menyambut Kemerdekaan RI, owner Kutus Kutus, Arniel Sugiharto, mengajak masyarakat melihat kemerdekaan dari sisi yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari

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