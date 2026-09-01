Sambut Ketum PBNU Baru, Kowani Titipkan Pesan Persatuan Bangsa kepada Gus Kikin

jpnn.com, JAKARTA - Kongres Wanita Indonesia (Kowani) menyambut hangat terpilihnya KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) sebagai nakhoda baru Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Ketua Umum Kowani Nannie Hadi Tjahjanto juga mendoakan agar amanah besar tersebut membawa kemaslahatan serta memperkokoh persatuan bangsa di tengah masyarakat yang majemuk.

"Atas nama keluarga besar Kowani, saya menyampaikan selamat dan sukses kepada KH. Abdul Hakim Mahfudz. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kebijaksanaan dalam mengemban amanah, memperkukuh ukhuwah, menjaga persatuan bangsa, serta membawa kemaslahatan bagi umat, bangsa, dan negara," ujar Ketua Umum Kowani Nannie Hadi Tjahjanto dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

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Ia mengatakan amanah tersebut merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar dalam melanjutkan estafet kepemimpinan Nahdlatul Ulama bagi umat, bangsa, dan negara.

Dikatakannya, NU memiliki peran penting dalam merawat nilai-nilai keagamaan, kebangsaan, kemanusiaan, toleransi, dan persaudaraan di tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk.

Kepemimpinan PBNU masa khidmat 2026 - 2031 diharapkan semakin memperkuat kontribusi Nahdlatul Ulama dalam membangun sumber daya manusia, meningkatkan kualitas pendidikan, memperkokoh ketahanan keluarga, memberdayakan perempuan, melindungi perempuan dan anak, serta memperluas kesejahteraan masyarakat.

"Kowani berharap sinergi dengan PBNU semakin erat dalam menghadirkan program-program yang memberikan manfaat nyata bagi perempuan, keluarga, dan masyarakat. Kemajuan bangsa memerlukan persatuan, kepedulian, serta kolaborasi seluruh kekuatan masyarakat," kata Nannie Hadi Tjahjanto.

Menurut dia, momentum kepemimpinan baru PBNU juga menjadi kesempatan untuk memperluas ruang dialog dan kolaborasi lintas organisasi dalam menjawab berbagai tantangan bangsa, dengan tetap menghormati kemandirian, kewenangan, serta tata kelola masing-masing lembaga.