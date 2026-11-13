Sambut Konser BTS, Jakarta akan Dibuat Bernuansa Ungu
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bersama Pemprov DKI Jakarta akan membuat Jakarta bernuansa ungu saat gelaran konser boy group BTS pada Desember 2026.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Pariwisata Widiyanti Putri di Balai Kota, Jakarta, Jumat (13/11).
“Kami juga ingin menghadirkan suasana Jakarta yang lebih istimewa bagi BTS dan Army (sebutan penggemar BTS) melalui inisiatif Purple Jakarta. Jadi, diharapkan Jakarta juga akan menjadi purple. Kami tengah menjajaki pencahayaan dengan dekorasi bernuansa ungu di sejumlah landmark ikonik, seperti Bundaran HI, kawasan GBK, dan Monas,” ungkap Widiyanti Putri dilansir Antara.
Tidak hanya itu, pihaknya juga melibatkan pusat-pusat perbelanjaan dengan berbagai pengalaman kreatif bertema BTS.
Semarak konser tersebut diharapkan dapat terasa lebih luas melalui dukungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM), Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik), serta Transjakarta untuk promosi destinasi, keterlibatan pelaku usaha retail, serta penjagaan bus-wrapping bertema BTS.
“Ini dalam pembahasan, ya,” bebernya.
Widi menyebut untuk memberikan kenyamanan selama penyelenggaraan konser, Grab dan pengelola Stadion Gelora Bung Karno (GBK) juga akan menyiapkan titik penjemputan dan Grab Shelter, serta petugas pengarah guna mendukung kelancaran mobilitas penonton.
Dari sisi operasional, Kementerian Pariwisata turut memfasilitasi kemudahan visa bagi artis serta kru BTS dan Guns N' Roses.
Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bersama Pemprov DKI Jakarta akan membuat Jakarta bernuansa ungu saat gelaran konser boy group BTS pada Desember 2026.
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