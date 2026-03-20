Sambut Lebaran, Sandiaga Uno Berbagi Santunan kepada Warga Kepulauan Seribu
jpnn.com, JAKARTA - Semangat berbagi di bulan suci Ramadan kembali terasa hangat di wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu.
Yayasan Indonesia Setara (YIS) berkolaborasi dengan Majelis Taklim Darratun Nasihin menggelar kegiatan santunan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Mengusung tema “Menjangkau yang Jauh, Menguatkan Ukhuwah”, kegiatan ini menjadi ruang pertemuan yang sarat makna kebersamaan.
Selain bantuan sosial, acara juga dirancang untuk mempererat nilai persaudaraan di tengah masyarakat kepulauan.
Program yang dihadirkan tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan materiil. Lebih dari itu, kegiatan ini turut memberikan penguatan mental dan spiritual bagi para penerima manfaat, sejalan dengan nilai-nilai Ramadan.
Rangkaian acara diisi dengan tausiyah yang memberikan pesan-pesan keagamaan, serta kebersamaan dalam momen berbuka puasa. Suasana religius dan hangat pun terasa, memperkuat ikatan sosial di antara peserta.
Founder YIS Sandiaga Uno, menyampaikan bahwa Ramadan merupakan momentum penting untuk menebarkan keberkahan melalui aksi nyata. Dia menilai kebersamaan menjadi kunci dalam menghadirkan kebahagiaan bagi sesama.
“Kegiatan ini menghadirkan suasana religius yang syahdu melalui kebersamaan iftar, sekaligus meringankan beban 100 mustahik melalui santunan yang layak,” ujar Sandiaga, dalam keterangan tertulis, Jumat (20/3/2026).
Sandiaga Uno berbagi santunan dan perkuat ukhuwah warga Kepulauan Seribu jelang Lebaran.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
