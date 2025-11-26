Sambut Libur Akhir Tahun, IM3 Platinum Gandeng iPhone 17 Rilis Paket Bebas Roaming

jpnn.com, JAKARTA BARAT - IM3 Platinum melanjutkan kolaborasi strategis bersama Apple, dengan menghadirkan solusi konkret melalui program Travelling Bebas Roaming.

Mengambil momentum tingginya mobilitas dan antusiasme terhadap perangkat teknologi terbaru, IM3 menggelar acara IM3 Platinum Day with iPhone 17 di Promenade Atrium, Ground Floor, Central Park Mall Jakarta yang berlangsung dari 25 -30 November 2025.

Kolaborasi itu untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap konektivitas yang cepat dan stabil kian meningkat menjelang liburan akhir tahun.

Director & Chief Commercial Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Bilal Kazmi menegaskan konsistensi perusahaan dalam memberikan pengalaman itu merupakan wujud nyata komitmen IM3 Platinum dalam melayani pelanggan pascabayar.

"Inovasi layanan ini memungkinkan pelanggan “Travelling Bebas Roaming” dengan kuota utama IM3 Platinum di program bundling dengan Apple, kami berharap koneksi lintas negara yang seamless bisa dirasakan untuk melengkapi musim liburan akhir tahun ini,” kata Bilal di Tanjung Duren, Jakarta Barat, baru-baru ini.

Program itu memungkinkan pelanggan menikmati koneksi internet di Indonesia, Malaysia, dan Singapura tanpa perlu repot membeli paket roaming tambahan.

Inovasi lintas negara itu memastikan kuota utama pelanggan tetap aktif saat berada di ketiga negara tersebut.

Hal ini memberikan kebebasan penuh bagi pelanggan untuk tetap produktif, kreatif, dan terhubung dengan lancar selama menikmati masa liburan.