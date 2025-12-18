Sambut Libur Nataru, Hutama Karya Berikan Diskon Tarif Tol Terpeka

jpnn.com, PALEMBANG - PT Hutama Karya (Persero) memberikan tarif diskon sebesar 20 persen di Tol Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung, Tol Indralaya–Prabumulih pada momen libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025-2026.

Pemberian diskon tersebut guna mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, mengurai lonjakan trafik agar pengguna tol makin nyaman melintasi jalan bebas hambatan yang dikelola Hutama Karya.

Potongan tarif tol tersebut diberlakukan dengan sistem 2 arah pada periode 22 Desember 2025 pukul 07.00 WIB hingga 24 Desember 2025 pukul 07.00 WIB, serta 31 Desember 2025 pukul 07.00 WIB hingga 1 Januari 2026 pukul 07.00 WIB.

“Skema dan besaran potongan tarif ini telah dibahas dan disetujui bersama dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) selaku regulator,” ungkap Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Mardiansyah, Kamis (18/12/2025).

Berikut perincian tarif dan ketentuan pemberlakuan potongan tarif tol:

1.Tol Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung

Ruas ini terintegrasi dengan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar yang dikelola oleh PT Rafflesia Investasi Indonesia.

Pemberlakuan potongan tarif dilakukan dengan ketentuan arah sebagai berikut: