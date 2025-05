Sambut Libur Panjang Akhir Pekan, KCIC Tambah Channel Penjualan Tiket Whoosh

jpnn.com, JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) kembali menambah channel penjualan tiket Whoosh melalui kerja sama dengan Traveloka dalam menyambut libur panjang akhir pekan dalam rangka peringatan Kenaikan Yesus Kristus.

Mulai Mei 2025, masyarakat sudah dapat membeli tiket Whoosh dengan mudah melalui aplikasi maupun situs Traveloka.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan penambahan ini menjadi bagian dari komitmen KCIC untuk terus memperluas aksesibilitas layanan dan memberikan alternatif kanal pembelian tiket yang praktis dan aman bagi masyarakat.

Sejak pertama kali dioperasikan pada Oktober 2023, sebanyak 83 persen atau sekitar 7,5 juta tiket terjual secara online melalui aplikasi Whoosh, web KCIC, maupun mitra resmi penjualan tiket Whoosh online lainnya.

“Mayoritas masyarakat memilih pembelian tiket secara online karena kemudahan, kecepatan, dan fleksibilitas yang ditawarkan. Cukup dalam genggaman, calon penumpang sudah dapat memilih jadwal, kursi, dan melakukan pembayaran tanpa harus antre di stasiun,” kata Eva dalam keterangannya, Rabu (28/5)

Masyarakat sudah dapat memesan tiket untuk periode perjalanan libur panjang akhir pekan pada 29 Mei hingga 1 Juni 2025 yang bertepatan dengan peringatan Kenaikan Yesus Kristus.

KCIC sendiri menyediakan 62 jadwal perjalanan Whoosh setiap hari dengan headway setiap 30 menit, memberikan banyak pilihan waktu perjalanan yang fleksibel sesuai kebutuhan penumpang.

Penumpang dapat segera melakukan pemesanan tiket melalui kanal online yaitu aplikasi Whoosh, website ticket.kcic.co.id, Access by KAI, Livin’ by Mandiri, BRImo, Wondr by BNI, Tiket.com serta Traveloka, maupun secara offline di loket dan vending machine di stasiun.